Depuis une vingtaine d'années, des agences proposent d'améliorer votre vie. Trouver l'amour, des amis, booster sa carrière, construire une famille - il suffit de choisir les options. Alors, selon les tarifs, tout, vraiment tout, devient possible. C'est sécurisé, confidentiel, garanti. Tant qu'on paie son forfait et qu'on ne pose jamais de question. Un monde qui ressemble au nôtre, saturé d'abonnements, bâti sur l'abandon consenti de l'intimité, traversé par la peur de ne pas être à la hauteur, où l'humanité se divise désormais entre agents et clients. Et puis il y a ceux qui rêvent d'autre chose. Depuis New York, Lagos, Barcelone, Kaboul ou Belleville-sur-Saône, une génération qui n'a jamais connu un monde sans agences se mobilise. La résistance s'organise. Mais le ministère de la Fiction veille au grain, et fera tout pour protéger la reproduction perpétuelle des rôles et des assignations, digne de la plus productive des colonies d'abeilles. Dans une fresque véloce qui se dévore comme une série, Cédric Duroux signe avec Si la reine meurt en hiver un roman choral héritier de grandes sagas urbaines. Une lecture lucide et ludique de nos vies modernes, subtilement politique, qui donne chair à une époque et joue avec les nerfs et les neurones du lecteur.