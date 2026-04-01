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#Roman francophone

Si la reine meurt en hiver

Cédric Duroux

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Depuis une vingtaine d'années, des agences proposent d'améliorer votre vie. Trouver l'amour, des amis, booster sa carrière, construire une famille - il suffit de choisir les options. Alors, selon les tarifs, tout, vraiment tout, devient possible. C'est sécurisé, confidentiel, garanti. Tant qu'on paie son forfait et qu'on ne pose jamais de question. Un monde qui ressemble au nôtre, saturé d'abonnements, bâti sur l'abandon consenti de l'intimité, traversé par la peur de ne pas être à la hauteur, où l'humanité se divise désormais entre agents et clients. Et puis il y a ceux qui rêvent d'autre chose. Depuis New York, Lagos, Barcelone, Kaboul ou Belleville-sur-Saône, une génération qui n'a jamais connu un monde sans agences se mobilise. La résistance s'organise. Mais le ministère de la Fiction veille au grain, et fera tout pour protéger la reproduction perpétuelle des rôles et des assignations, digne de la plus productive des colonies d'abeilles. Dans une fresque véloce qui se dévore comme une série, Cédric Duroux signe avec Si la reine meurt en hiver un roman choral héritier de grandes sagas urbaines. Une lecture lucide et ludique de nos vies modernes, subtilement politique, qui donne chair à une époque et joue avec les nerfs et les neurones du lecteur.

Par Cédric Duroux
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Cédric Duroux

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Si la reine meurt en hiver

Cédric Duroux

Paru le 01/04/2026

576 pages

Actes Sud Editions

22,80 €

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Scannez le code barre 9782330220846
9782330220846
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