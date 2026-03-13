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#Essais

Dostoïevski, de Descartes à Heidegger et Levinas

Pierre Lamblé

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La pensée de Dostoïevski a joué un rôle essentiel de charnière entre la philosophie rationaliste héritée de Descartes et les développements de la philosophie au XXe siècle. Elle part d'une réflexion critique sur le cogito cartésien, dans Crime et châtiment ; puis elle pose, dans L'Idiot, la question de l'être, d'une manière qui a profondément influencé la conception de l'ontologie de Heidegger - cette étude est historiquement la première qui démontre cette influence ; et enfin, dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski développe la notion de "visage" , qui nourrira toute l'ontologie de Levinas.

Par Pierre Lamblé
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Pierre Lamblé

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Autres philosophes

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Dostoïevski, de Descartes à Heidegger et Levinas

Pierre Lamblé

Paru le 13/03/2026

136 pages

Editions L'Harmattan

15,00 €

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