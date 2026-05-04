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Cruel dilemme ; Duo interdit

Katherine Garbera, Jayci Lee

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Cruel dilemme, Katherine Garbera Les héritiers de Gilbert Corners - Tome 3/3 Magnétiques et tourmentés, ils font face à leur destin Venger sa famille. C'est l'unique raison du retour de Kit Palmer à Gilbert Corners. Son plan ? Utiliser Rory Gilbert, la soeur de celui qui a ruiné les siens, pour arriver à ses fins. Seulement Rory est aussi celle dont il était tombé amoureux à dix-huit ans. Et la jeune femme, qui se remet d'une longue période de coma, l'attire toujours. Kit doit choisir : faire payer les Gilbert ou écouter son coeur... et trahir les siens ? Duo interdit, Jayci Lee Le beau violoniste Anthony Larsen fait battre le coeur de Chloe depuis longtemps. Aussi, lorsque le play-boy aux doigts d'or remplace sa soeur au sein du Hana Trio, elle panique. Sur un coup de tête, elle se fait passer pour sa fiancée devant la presse... Bientôt, les sentiments s'en mêlent et compliquent tout. D'autant qu'Anthony refuse de trahir la mémoire de son épouse décédée... et d'imposer son passé dissolu à Chloe.

Par Katherine Garbera, Jayci Lee
Chez Harlequin

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Auteur

Katherine Garbera, Jayci Lee

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Cruel dilemme ; Duo interdit

Katherine Garbera, Jayci Lee

Paru le 04/05/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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