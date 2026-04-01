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Le Procès du rhinocéros blanc

Olivier Barde-Cabuçon

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Versailles, 1761, sous le règne de Louis XV. Le cadavre du duc d'Etel-Semolens est retrouvé dans l'enclos du rhinocéros blanc. Sous le haut patronage de la marquise de Pompadour, le commissaire aux morts étranges, assisté de son père, le moine hérétique, et d'Hélène, mène l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé et sauver l'animal dont le procès s'ouvre ! Au bord de l'implosion, le trio explore la Ménagerie royale, ce monde clos où hommes et bêtes semblent partager la même captivité. Tandis que les fêtes de printemps enflamment les jardins, les enquêteurs découvrent un réseau de trafics et d'intrigues de cour. Sous les dorures, les masques tombent et le vernis du palais se craquèle. Car, à la Ménagerie, le véritable danger ne vient peut-être pas des animaux...

Par Olivier Barde-Cabuçon
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Olivier Barde-Cabuçon

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Policiers historiques

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Le Procès du rhinocéros blanc

Olivier Barde-Cabuçon

Paru le 01/04/2026

320 pages

Actes Sud Editions

22,50 €

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Scannez le code barre 9782330220723
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