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Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Révélée

Heather Hildenbrand

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Pourquoi les filles sages craquent-elles toujours pour les méchants ? J'ai toujours été du genre responsable, à obtenir de bonnes notes et rentrer avant le couvre-feu. Mais ça, c'était avant. Avant que Silas Hales mette un pied sur nos terres et que je me retrouve inexplicablement attirée par lui. Il est hors-limites. Un voleur. Un meurtrier. Un hybride. La cheffe de notre coven pense que l'aider à se réinsérer forcera les autres à le considérer comme l'un des nôtres malgré son côté lupin. Seulement, c'est cette facette de lui qui le rend aussi dangereux. Le désirer va à l'encontre de tout ce que l'on m'a enseigné. Le fréquenter pourrait me tuer. Pourtant, où que j'aille, je suis hantée par son regard doré. Impossible de garder mes distances.

Par Heather Hildenbrand
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Heather Hildenbrand

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Révélée

Heather Hildenbrand

Paru le 04/05/2026

312 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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