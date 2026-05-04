Pourquoi les filles sages craquent-elles toujours pour les méchants ? J'ai toujours été du genre responsable, à obtenir de bonnes notes et rentrer avant le couvre-feu. Mais ça, c'était avant. Avant que Silas Hales mette un pied sur nos terres et que je me retrouve inexplicablement attirée par lui. Il est hors-limites. Un voleur. Un meurtrier. Un hybride. La cheffe de notre coven pense que l'aider à se réinsérer forcera les autres à le considérer comme l'un des nôtres malgré son côté lupin. Seulement, c'est cette facette de lui qui le rend aussi dangereux. Le désirer va à l'encontre de tout ce que l'on m'a enseigné. Le fréquenter pourrait me tuer. Pourtant, où que j'aille, je suis hantée par son regard doré. Impossible de garder mes distances.