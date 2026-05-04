Darwin et les bas-bleus

Qui a peur des autrices ? A travers le récit des destins croisés de Sophie Gay, célèbre romancière, et d'Adélaïde Hadot, fille d'une autrice prolifique, le roman fait revivre un monde en pleine effervescence, marqué par l'essor prodigieux de la presse, la restauration politique et morale, sans oublier la théorie de l'évolution qui commence à se répandre. Des Cent-Jours à Louis Philippe, du congrès de Vienne aux barricades de 1848, de l'apothéose de Germaine de Staël à la campagne menée contre les bas-bleus, personnages historiques et personnages imaginaires se donnent la main. Autour de Sophie Gay et d'Adélaïde Hadot gravitent un polytechnicien bonapartiste, un polisseur de verres et un jésuite aux manières doucereuses. En réunissant les qualités d'un roman historique et d'une fantaisie palpitante, Françoise Lavocat propose à ses lecteurs un cocktail malicieux.