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#Roman francophone

Darwin et les bas-bleus

Françoise Lavocat

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Qui a peur des autrices ? A travers le récit des destins croisés de Sophie Gay, célèbre romancière, et d'Adélaïde Hadot, fille d'une autrice prolifique, le roman fait revivre un monde en pleine effervescence, marqué par l'essor prodigieux de la presse, la restauration politique et morale, sans oublier la théorie de l'évolution qui commence à se répandre. Des Cent-Jours à Louis Philippe, du congrès de Vienne aux barricades de 1848, de l'apothéose de Germaine de Staël à la campagne menée contre les bas-bleus, personnages historiques et personnages imaginaires se donnent la main. Autour de Sophie Gay et d'Adélaïde Hadot gravitent un polytechnicien bonapartiste, un polisseur de verres et un jésuite aux manières doucereuses. En réunissant les qualités d'un roman historique et d'une fantaisie palpitante, Françoise Lavocat propose à ses lecteurs un cocktail malicieux.

Par Françoise Lavocat
Chez Station Zapata éditions

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Auteur

Françoise Lavocat

Editeur

Station Zapata éditions

Genre

XIXe siècle

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Darwin et les bas-bleus

Françoise Lavocat

Paru le 04/05/2026

324 pages

Station Zapata éditions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782488718042
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