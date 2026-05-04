Les mariés de l'hôpital ; Passion à haut risque

Les mariés de l'hôpital, Scarlet Wilson Chef des urgences au St. Mary's Hospital, Iris se montre calme et efficace en toute circonstance. Mais, le jour où elle découvre le nouveau médecin recruté dans son service, elle est submergée par l'émotion. Lachlan Brodie n'est autre que son ex-mari, l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer ! Si autrefois ils se sont séparés faute de pouvoir fonder une famille, ont-ils aujourd'hui une nouvelle chance d'être heureux ensemble ? Passion à haut risque, Charlotte Hawkes Lorsqu'elle se réveille entre les bras du colonel Ash Stirling, Felicy est bouleversée. Car jamais auparavant elle n'a éprouvé une passion aussi intense pour un homme. Et la présence d'Ash à ses côtés est tellement enivrante qu'il serait facile de s'y habituer... Pourtant, Felicy en a conscience, aimer n'est pas une tentation qu'elle peut se permettre. Car cela signifierait pour elle, qui a perdu sa famille, prendre le risque d'un nouvel abandon... Romans réédités