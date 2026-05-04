Le séducteur de Bollywood ; Un bébé à Bollywood - Le secret de Bollywood

Sous le strass de Bollywood, le scandale n'est jamais loin... Le séducteur de Bollywood : Vikram est l'acteur le plus en vogue de Bollywood ; Naina, la modeste assistante qui travaille dans sa propriété de Raawal Mahal. Mais, au cours d'un bal masqué, tous deux ne sont plus qu'un homme et une femme en proie au désir. Une danse et une nuit d'amour peuvent-elles toutefois rapprocher deux mondes que tout oppose ? Un bébé à Bollywood : Un vent de scandale souffle sur Bollywood, alors que les gros titres des journaux prêtent à l'actrice Zara Khan une liaison avec un homme marié ! Agacée d'être l'objet de ces odieuses rumeurs, Zara s'affiche avec Virat Raawal, un talentueux réalisateur connu pour ses frasques sentimentales. Hélas, Zara se laisse prendre au jeu de la séduction... Le secret de Bollywood : Célèbre héritière de Bollywood, Anya Raawal vit sous les projecteurs, tout en gardant le secret du choix impossible qu'elle a dû faire treize ans plus tôt. Mais, le jour où elle rencontre le magnat Simon De Acosta, son existence vole en éclats. En effet, la fille adoptive de Simon n'est autre que l'enfant qu'elle a été contrainte d'abandonner autrefois...