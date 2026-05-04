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Le séducteur de Bollywood ; Un bébé à Bollywood - Le secret de Bollywood

Tara Pammi

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Sous le strass de Bollywood, le scandale n'est jamais loin... Le séducteur de Bollywood : Vikram est l'acteur le plus en vogue de Bollywood ; Naina, la modeste assistante qui travaille dans sa propriété de Raawal Mahal. Mais, au cours d'un bal masqué, tous deux ne sont plus qu'un homme et une femme en proie au désir. Une danse et une nuit d'amour peuvent-elles toutefois rapprocher deux mondes que tout oppose ? Un bébé à Bollywood : Un vent de scandale souffle sur Bollywood, alors que les gros titres des journaux prêtent à l'actrice Zara Khan une liaison avec un homme marié ! Agacée d'être l'objet de ces odieuses rumeurs, Zara s'affiche avec Virat Raawal, un talentueux réalisateur connu pour ses frasques sentimentales. Hélas, Zara se laisse prendre au jeu de la séduction... Le secret de Bollywood : Célèbre héritière de Bollywood, Anya Raawal vit sous les projecteurs, tout en gardant le secret du choix impossible qu'elle a dû faire treize ans plus tôt. Mais, le jour où elle rencontre le magnat Simon De Acosta, son existence vole en éclats. En effet, la fille adoptive de Simon n'est autre que l'enfant qu'elle a été contrainte d'abandonner autrefois...

Par Tara Pammi
Chez Harlequin

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Auteur

Tara Pammi

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Le séducteur de Bollywood ; Un bébé à Bollywood - Le secret de Bollywood

Tara Pammi trad. Elisabeth Marzin

Paru le 04/05/2026

416 pages

Harlequin

9,00 €

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