Le temps du végétal

"Je suis entrée en botanique comme on entre en religion, intensément et avec discipline. Je suis devenue herboriste. Herboriste, un métier interdit depuis 1941". Dans ce texte, écrit comme un carnet de terrain, Clarisse Le Bas nous réapprend à prêter attention aux cycles végétaux qui se déploient sous nos yeux depuis des milliers d'années. Nourri de son expérience de cueilleuse et de son savoir d'herboriste, illustré de quatre-vingts planches botaniques dessinées sur le vif, ce livre décrit les usages des plantes que nous avons oubliés, rappelle à notre attention celles que l'on peut récolter pour nous nourrir et nous soigner.