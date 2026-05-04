Brûlante confrontation ; Dans les bras d'un milliardaire ; Insaisissable Blair

Brûlante confrontation, Kelli Ireland Chargée d'organiser la cérémonie de mariage d'une personnalité célèbre sur l'île paradisiaque de Bora, Ella ne doute pas de sa capacité à relever le défi. Mais c'est compter sans le frère de la mariée - Liam Baggett - qui cherche à saboter le mariage en la détournant de son travail. Et l'audacieux Liam sait très bien s'y prendre... Dans les bras d'un milliardaire, Alexx Andria Lauren est furieuse. De tous ses collègues, c'est elle qui a été choisie pour réaliser l'interview de Nico Donato, un play-boy richissime dont elle ne partage aucune valeur. Elle décide donc de brosser un portrait peu reluisant de l'homme d'affaires. Mais ce dernier parvient, d'une simple phrase, à mettre ses sens en émoi... Insaisissable Blair, J. C. Harroway Dans la famille Faulkner, Reid, le frère aîné, dirige l'entreprise familiale. Aussi découvre-t-il avec stupeur qui son père a engagé pour rénover leur hôtel phare : Blair Cameron ! Mais la jeune femme timide qu'il côtoyait il y a plusieurs années a bien changé... et elle rend vite fou de désir l'impitoyable Reid. Romans réédités