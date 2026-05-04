Complot dans la capitale

Paris, 1889 Sir William Blakely vient de lui annoncer qu'il n'y avait plus rien entre eux avant de la sommer de retourner à Londres. Diana sent son coeur se briser en plein milieu de l'Exposition Universelle où ils flânent tous deux, comme ils ont coutume de le faire depuis plusieurs jours. Hors de question d'abandonner la fabuleuse opportunité professionnelle qu'on lui a offerte en couvrant l'événement parisien dans la presse. Et moins encore de se résoudre à croire William lorsqu'il veut la tenir à distance... Roman réédité