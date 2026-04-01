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Histoire naturelle du silence

Jérôme Sueur

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Qu'est-ce que le silence ? Le chercheur au MNHN Jérôme Sueur nous emmène partout autour du monde écouter les mille et un sons de la nature qui révèlent d'autant mieux le silence qu'il est souvent chargé de significations. L'auteur révèle les secrets des sons de la nature, la relativité du silence et ses sens cachés, la mécanique et la physiologie de l'audition, la pollution sonore anthropique. Jérôme Sueur est l'un des animateurs, à l'échelle mondiale, d'un nouveau domaine de recherche : l'écoacoustique, l'étude des paysages naturels sonores.

Par Jérôme Sueur
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Jérôme Sueur

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Histoire naturelle

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Histoire naturelle du silence

Jérôme Sueur

Paru le 01/04/2026

272 pages

Actes Sud Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9782330217914
9782330217914
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