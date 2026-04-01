Histoire naturelle du silence

Qu'est-ce que le silence ? Le chercheur au MNHN Jérôme Sueur nous emmène partout autour du monde écouter les mille et un sons de la nature qui révèlent d'autant mieux le silence qu'il est souvent chargé de significations. L'auteur révèle les secrets des sons de la nature, la relativité du silence et ses sens cachés, la mécanique et la physiologie de l'audition, la pollution sonore anthropique. Jérôme Sueur est l'un des animateurs, à l'échelle mondiale, d'un nouveau domaine de recherche : l'écoacoustique, l'étude des paysages naturels sonores.