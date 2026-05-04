Une seconde chance aux Fidji ; Le bébé de l'espoir

Une seconde chance aux Fidji, Nicki Night Depuis que Carter l'a quittée cinq ans plus tôt, la dernière chose dont Phoenix avait envie était de le revoir... Quel choc pour elle de lui faire face au mariage de sa soeur sur les îles Fidji ! Alors qu'elle voudrait pouvoir l'ignorer, le cadre tropical réveille en elle un trouble et des sentiments depuis longtemps enfouis... Au point que Phoenix se prend à rêver d'avoir avec Carter une seconde chance... Le bébé de l'espoir, Janice Maynard Cammie est sous le choc lorsqu'elle croise Drake, deux ans après leur douloureuse rupture. Plus incroyable encore, voilà qu'ils découvrent ensemble un bébé abandonné ! Aussitôt, Cammie décide de s'occuper du nourrisson, tandis que Drake propose de les héberger chez lui. Une situation qui ne manque pas d'ironie : s'ils ont rompu, c'est justement parce que Drake ne voulait pas d'enfants dans sa vie... Romans réédités