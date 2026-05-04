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#Roman francophone

Dangereux désir ; Une idylle impossible

Anna DePalo, Niobia Bryant

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Dangereux désir, Niobia Bryant Connu pour être le rebelle de sa riche et célèbre famille, Cole n'a qu'une seule règle : ne jamais tomber amoureux. Mais le désir qui brûle entre lui et Jillian, la cheffe personnelle des Cress, est réel, irrésistible - et dangereux. En effet, Jillian vient d'un monde différent du sien, et les Cress seraient prêts à tout pour mettre fin à leur idylle... quitte à les détruire tous les deux. Une idylle impossible, Anna DePalo Mia Serenghetti doit à tout prix trouver un cavalier pour le grand gala de la saison. Son unique option ? L'arrogant Damian Musil, dont la famille est rivale de la sienne depuis toujours. Bientôt gagnée par un désir inattendu pour Damian, Mia est assaillie de scrupules : risquera-t-elle sa réputation et celle des Serenghetti pour explorer avec lui leur intense attirance ? Romans réédités

Par Anna DePalo, Niobia Bryant
Chez Harlequin

|

Auteur

Anna DePalo, Niobia Bryant

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Dangereux désir ; Une idylle impossible

Anna DePalo, Niobia Bryant

Paru le 04/05/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280526333
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