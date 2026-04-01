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Le fabuleux café des souvenirs

Shiori Ota

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A Hokkaido, au Japon, madame Hayari tient un petit café extraordinaire. Mais ce ne sont pas que la saveur des breuvages et la chaleur de l'accueil qui en font un lieu aussi unique. Durant les 4 minutes et 33 secondes que nécessite la préparation du café, les clients peuvent voyager dans leur passé. Parmi eux, il y a Himari, la jeune fille dont la vie a été bouleversée par un grave accident. Ou Kobayashi, le veuf qui regrette de ne pas avoir offert de fleurs à sa femme pour son dernier anniversaire. Mais aussi l'excentrique madame Sugiura qui aurait aimé pouvoir protéger sa fille. Alors que le café coule tranquillement dans les tasses, chacun reçoit le plus beau des cadeaux : la possibilité de réparer ses erreurs et de prendre un autre chemin... Il faut simplement être prêt à saisir sa chance pour se réconcilier avec le passé. Juste le temps d'un café.

Par Shiori Ota
Chez J'ai lu

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Auteur

Shiori Ota

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature japonaise

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Le fabuleux café des souvenirs

Shiori Ota trad. Anne-Claire Leroux

Paru le 01/04/2026

320 pages

J'ai lu

8,90 €

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