Souvenir d'une étreinte

Après l'échec de son mariage, Marietta ne croit plus en l'amour. Mais rien ne lui interdit une aventure passionnée avec Rico Mendoza, le sublime Italien qu'elle vient de rencontrer. Bientôt, chacun reprendra sa vie et leur étreinte restera un doux souvenir. C'est ce que croit Marietta avant de succomber au plaisir. Quelle n'est pas sa stupeur de découvrir quelques semaines plus tard que son inoubliable amant sera bientôt le père de l'enfant qu'elle porte ! Plus bouleversant encore, à peine Rico est-il mis au courant de sa paternité qu'il exige de Marietta qu'elle lui fasse une place dans sa vie...