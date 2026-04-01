Un étrange arrangement

Pour assurer l'avenir de sa famille, Eliza Dove s'est résignée à un mariage de convenance. Tout ce qu'elle désire, c'est une glorieuse soirée de liberté avec un mystérieux inconnu avant de passer le reste de sa vie prisonnière d'une union tranquille et respectable. Mais après une nuit, elle veut plus. Maintenant, elle le veut lui, Simon Cavell, boxeur vedette de Whitechapel. Simon est à un combat d'atteindre ses objectifs et il ne peut pas laisser une jolie héritière révéler ses secrets, aussi séduisante soit-elle...