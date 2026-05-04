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Le cercle du danger ; La vérité malmenée

Janie Crouch, Lisa Childs

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Le cercle du danger, Lisa Childs Entre colère et stupeur, Rebecca affronte le regard de Jared Bell. L'homme qu'elle a tant aimé et qui l'a quittée six ans plus tôt enquête sur une série de meurtres et, persuadé qu'elle est en danger, va s'installer chez elle pour la protéger. Cette décision plonge Rebecca dans le plus grand désarroi : Alex, son petit garçon, va bientôt rentrer de l'école et Jared va immédiatement comprendre qu'il est son fils... La vérité malmenée, Janie Crouch En rentrant chez elle, Bree découvre devant sa porte le corps d'un violeur en série que Tanner, appelé à la rescousse, reconnaît aussitôt. Menace cachée ? Piège parfait ? Manifestement, ceux qui ont laissé ce cadavre devant chez Bree veulent les impliquer. Une crainte qui se précise lorsque Tanner, soupçonné de meurtre, est contraint de prendre la fuite. Désormais c'est à Bree de prouver qu'il est innocent... Romans réédités

Par Janie Crouch, Lisa Childs
Chez Harlequin

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Auteur

Janie Crouch, Lisa Childs

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Le cercle du danger ; La vérité malmenée

Janie Crouch, Lisa Childs

Paru le 04/05/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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