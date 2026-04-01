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#Roman francophone

Cairncross Castle

Anna Bradley

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Tous les habitants de Dunvegan, un village du fin fond des Highlands, craignent les soeurs MacLeod. Et pour cause : on prétend que ce sont des sorcières et qu'elles utilisent leurs pouvoirs diaboliques pour repousser les contrebandiers, convaincus qu'un trésor se cache à Cairncross Castle. Hamish Muir est lui aussi à la recherche du butin, mais il opte pour une stratégie différente : approcher l'une des trois soeurs en jouant de son charme. Lorsqu'il jette son dévolu sur Catriona MacLeod, la guérisseuse au tempérament de feu, il comprend trop tard à quel point il s'est mis en danger...

Par Anna Bradley
Chez J'ai lu

|

Auteur

Anna Bradley

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance historique

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Cairncross Castle

Anna Bradley trad. Paul Benita

Paru le 01/04/2026

384 pages

J'ai lu

8,20 €

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