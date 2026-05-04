Les secrets de Lily ; Les ombres de Cider Creek

Les secrets de Lily, Amanda Stevens Quand Veda Campion, devenue médecin légiste, revient vivre dans sa ville natale, elle n'imaginait pas devoir enquêter aux côtés de Jon Redmond... Le frère et l'avocat de Tony Redmond, le meurtrier de sa soeur Lily ! Et, lorsque sa famille apprend qu'elle l'aide à découvrir qui a tué Tony à sa sortie de prison, la situation devient hautement inflammable. Tout comme le désir que Jon et Veda éprouvent l'un envers l'autre... Les ombres de Cider Creek, Barb Han Darren Pierce ? Ligotée dans une pièce obscure, Reese reconnaît soudain celui qui vient la délivrer. C'est l'homme qu'elle a quitté dix ans auparavant, en lui brisant le coeur... Aujourd'hui veuf et père de jumelles de dix-huit mois, il accepte de l'aider à retrouver ses ravisseurs. Mais, entre l'amnésie de Reese et les beaux-parents de Darren qui réclament la garde de ses filles, l'enquête piétine. Et le danger se rapproche.