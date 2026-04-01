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Hollywood and True Crime Stories

Esther Hervy

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Saviez-vous que derrière certains films cultes se cachent des faits divers authentiques ? Crimes, attaques d'animaux sauvages, affaires de possession et tueurs en série ont, depuis toujours, nourri l'imaginaire des plus grands réalisateurs. De Wolf Creek à L'Exorciste, en passant par Les Dents de la mer ou Les Griffes de la nuit, Hollywood and True Crime Stories vous emmène au coeur de ces histoires vraies qui ont bouleversé des vies avant de marquer à jamais le grand écran. Entre enquête, suspense et plongée dans les coulisses de Hollywood, Esther Hervy vous dévoile, dans ce livre captivant, la réalité qui se cache derrière nos écrans de cinéma Née en 1977, Esther Hervy collabore au début des années 2000 avec divers webzines pour lesquels elle écrit des nouvelles, puis publie trois romans. A partir de 2019, elle décide de se consacrer exclusivement aux affaires criminelles. Elle est aujourd'hui une figure forte et reconnue du true crime.

Par Esther Hervy
Chez Editions du Rocher

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Auteur

Esther Hervy

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Histoire du cinéma

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Hollywood and True Crime Stories

Esther Hervy

Paru le 01/04/2026

249 pages

Editions du Rocher

19,90 €

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Scannez le code barre 9782268113050
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