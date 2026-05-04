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#Roman francophone

Sa fiancée inattendue

Abby Green

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Gouvernante d'une splendide villa sur le lac de Côme, Lili est très attachée à la tranquillité des lieux et à l'anonymat dont elle bénéficie ici. Aussi est-elle prête à tout pour conserver sa place au domaine - et même à épouser Cassian, son richissime patron. Bien sûr, il ne s'agirait entre eux que d'un mariage de pure convenance, dénué de sentiments, destiné à assurer la lignée des Corti. Hélas, sitôt fiancée, Lili comprend qu'elle va devoir faire preuve de sang-froid, pour résister au désir insensé qu'elle éprouve pour ce promis qui ne l'aimera jamais...

Par Abby Green
Chez Harlequin

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Auteur

Abby Green

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Sa fiancée inattendue

Abby Green

Paru le 04/05/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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