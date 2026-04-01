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#Roman francophone

Sous les étoiles d'Auschwitz

Siobhan Curham

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Lorsqu'elle arrive à Auschwitz en 1943, Adela se demande comment elle va pouvoir survivre dans cet enfer. Heureusement, elle fait partie des rares déportées à être choisies pour travailler dans l'usine qui fabrique des munitions au camp. Avec d'autres femmes, dans un acte de résistance, elle a une idée folle : chaque jour, elles volent quelques grammes de poudre qu'elles dissimulent dans les replis de leur uniforme, afin de faire exploser une partie du camp et de permettre à des prisonniers de s'échapper. Alors qu'Adela s'accroche à l'espoir que ses proches sont encore libres et en vie, elle découvre, abasourdie, que son frère bien-aimé est lui aussi prisonnier. Peut-être est-ce un signe ? Peut-être les étoiles leur seront-elles favorables ? Sauf si son frère travaille dans le bâtiment qu'elle s'apprête à détruire... Traduit de l'anglais par Martine Desoille.

Par Siobhan Curham
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Siobhan Curham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

XXe siècle

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Sous les étoiles d'Auschwitz

Siobhan Curham trad. Martine Desoille

Paru le 01/04/2026

504 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Scannez le code barre 9782253911883
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