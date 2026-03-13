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#Roman francophone

L'effet témoin

Caroline Alirol

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Dans le nord de la France, un homme est condamné pour avoir commis des agressions sexuelles dans le cadre périscolaire. Caroline Alirol, directrice socio-judiciaire, est la mère de l'une des victimes. Dans L'effet témoin, elle revient sur cette histoire déchirante. Bienveillante malgré cette onde de choc, elle met en lumière le manque de communication tragique entre les différents acteurs publics, rappelle les difficultés à convaincre tous ses interlocuteurs du grand mal établi, et décrit avec beaucoup de pudeur et d'amour la reconstruction qu'impose un tel bouleversement au sein de sa famille, pour les autres enfants du foyer. Un témoignage édifiant. L'effet témoin, est le vingt-troisième ouvrage publié aux Editions Braquage, une maison d'édition indépendante, curieuse et engagée.

Par Caroline Alirol
Chez Les éditions Braquage

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Auteur

Caroline Alirol

Editeur

Les éditions Braquage

Genre

Littérature française

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L'effet témoin

Caroline Alirol

Paru le 13/03/2026

160 pages

Les éditions Braquage

17,90 €

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Scannez le code barre 9791094190241
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