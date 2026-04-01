Les Influentes

Qui aurait pu prédire le destin d'Anne, mère au foyer passionnée de couture qui propose ses créations en ligne, le jour où une star planétaire apparaît avec une de ses combi-shorts ? Certainement pas Blanche, patronne du magazine féminin Attitude. Peut-être davantage Myrtille, jeune styliste talentueuse convaincue que les réseaux sociaux sont le nouvel Eldorado du secteur. De Viroflay à New York, des couloirs de l'école à ceux du Ritz, Adèle Bréau dépeint les affres et les joies de la mode, de l'influence et de la vie. Grâce à ce cadre qu'elle connaît par coeur, elle explore l'amour, la sororité, le choc des générations et la difficile conciliation de toutes nos envies. On dévore ce portrait doux-amer et sans concession de notre époque. Tatiana de Rosnay. Une comédie sociale brillante et criante de vérité. Monaco-Matin.