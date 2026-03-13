Vengeances tardives

Cyrille Delteil, anarchiste notoire, devient le suspect idéal dans l'assassinat d'Hervé Féval, milliardaire à la tête d'un empire financier. Seul sur les lieux du crime, son dossier s'annonce mal. Sa soeur fait alors appel à Charlie Lecoq, détective privée aussi charismatique que déterminée. Autour d'elle, les cadavres s'accumulent, sans lien apparent. Entre deux histoires d'amour et sous le regard jaloux de son chat François-Claudius, cette rousse flamboyante réussira-t-elle à démêler l'affaire, guidée par la devise de son mentor : "Ni dieu ni meurtre" ?