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#Polar

Vengeances tardives

Jacques Guillaume

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Cyrille Delteil, anarchiste notoire, devient le suspect idéal dans l'assassinat d'Hervé Féval, milliardaire à la tête d'un empire financier. Seul sur les lieux du crime, son dossier s'annonce mal. Sa soeur fait alors appel à Charlie Lecoq, détective privée aussi charismatique que déterminée. Autour d'elle, les cadavres s'accumulent, sans lien apparent. Entre deux histoires d'amour et sous le regard jaloux de son chat François-Claudius, cette rousse flamboyante réussira-t-elle à démêler l'affaire, guidée par la devise de son mentor : "Ni dieu ni meurtre" ?

Par Jacques Guillaume
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Jacques Guillaume

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Vengeances tardives

Jacques Guillaume

Paru le 13/03/2026

240 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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Scannez le code barre 9791044030443
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