Août 1976. Garrett Nelson est shérif adjoint en Floride. Lors d'une arrestation qui tourne mal, il est grièvement blessé. Il doit quitter le service actif. Suivant les conseils de sa thérapeute, Hannah Montgomery, il rejoint le père et le frère de celle-ci à Southern State en tant que gardien au pénitencier d'Etat. Edifiée sur l'emplacement d'une ancienne mission espagnole située au beau milieu des Everglades, la prison est censée être d'une sécurité absolue. Pourtant, lorsqu'un étrange suicide et une curieuse évasion se produisent, l'instinct d'enquêteur de Nelson reprend vite le dessus. Dans ce milieu clos, cerné par une nature hostile, il se rend compte que les murs renferment des secrets aussi dangereux que bien gardés. Le maître du noir signe l'un de ses meilleurs livres. Intrigue, style, intense émotion ressentie au fil des pages pour tous les personnages : une réussite totale. Psychologies magazine. Le portrait crépusculaire d'une Amérique raciste, suprémaciste et partiale. Revue des deux mondes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Etienne Gomez.