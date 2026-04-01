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L'Ange des neiges

Anki Edvinsson

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Lorsque Charlotte von Klint fuit Stockholm avec sa fille pour s'installer à Umeå et rejoindre la brigade criminelle sous le commandement de Per Berg, elle s'attend à y trouver calme et sérénité. Mais, alors que l'hiver n'en finit pas et que la neige ensevelit la ville, les événements tragiques s'enchaînent : un adolescent se suicide, une femme est retrouvée assassinée chez elle, et une jeune fille disparaît sans laisser de trace. Sans que la police comprenne pourquoi, ces trois affaires semble liées au trafic de drogue qui sévit depuis peu à Umeå. Charlotte et Per s'engagent alors dans une course contre la montre pour retrouver l'adolescente avant qu'il ne soit trop tard. Une enquête aussi prenante que troublante. ChayannaBooks, Booknode. Prix Cognac 2025 du meilleur roman international. Traduit de suédois par Anna Gibson.

Par Anki Edvinsson
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Anki Edvinsson

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

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L'Ange des neiges

Anki Edvinsson trad. Anna Gibson

Paru le 01/04/2026

379 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Scannez le code barre 9782253254638
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