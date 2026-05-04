Délicates retrouvailles ; Un garde du corps trop séduisant

Délicates retrouvailles, Debra Webb " Ne te fais pas de souci pour moi, Ali. " En entendant Jax, Allison tressaille. Certes, elle est heureuse de revoir l'homme qu'elle a quitté, dix ans plus tôt, pour en épouser un autre. Bien sûr, elle ne l'a jamais oublié, et le son de sa voix la fait toujours vibrer. Mais pourquoi faut-il que ce soit lui, aujourd'hui, qui risque sa vie pour la protéger, alors qu'elle a été témoin d'un meurtre... Un garde du corps trop séduisant, Tyler Anne Snell Renonce ! Un mot, sur une feuille tachée de sang, encore une fois... Les criminels qui veulent l'empêcher de poursuivre ses recherches sur les détecteurs de mensonges sont obstinés. Mais personne n'empêchera Kate de se rendre à New York pour présenter ses travaux. Et pas question d'accepter le garde du corps que sa famille veut lui imposer ! Elle n'a pas besoin de ce Jonathan Carmichael et elle va le lui faire savoir... Romans réédités