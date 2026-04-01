Il t'a trouvée un soir d'hiver. Il ne laissait personne indifférent : des cheveux blonds, les iris bleutés. Chaque matin, il amenait sa fille, Cecilia, à l'école, et il donnait parfois un coup de main à ses voisins, les gens l'appréciaient. Une vie banale... mais qui en prenait d'autres, par plaisir. Il t'a surnommée Rachel après t'avoir enfermée dans la cabane. Tu ne sais pas pourquoi, mais il a décidé de te garder en vie. Pas comme les autres. Cela fait des années que tu survis sous son emprise, que tu subis sa haine, sa violence, sa monstruosité. Mais, aujourd'hui, il déménage et t'emmène chez lui...