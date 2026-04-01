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Une locataire si discrète

Clémence Michallon

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Il t'a trouvée un soir d'hiver. Il ne laissait personne indifférent : des cheveux blonds, les iris bleutés. Chaque matin, il amenait sa fille, Cecilia, à l'école, et il donnait parfois un coup de main à ses voisins, les gens l'appréciaient. Une vie banale... mais qui en prenait d'autres, par plaisir. Il t'a surnommée Rachel après t'avoir enfermée dans la cabane. Tu ne sais pas pourquoi, mais il a décidé de te garder en vie. Pas comme les autres. Cela fait des années que tu survis sous son emprise, que tu subis sa haine, sa violence, sa monstruosité. Mais, aujourd'hui, il déménage et t'emmène chez lui...

Par Clémence Michallon
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Clémence Michallon

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Une locataire si discrète

Clémence Michallon trad. Nathalie Bru

Paru le 01/04/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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