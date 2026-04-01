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#Essais

Avec la langue

Julie Neveux

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Que fait-on " avec la langue " , sans s'en apercevoir ? Pourquoi jure-t-on quand on se fait mal ? Parle-t-on pluie et météo dans l'ascenseur ? Propose-t-on " petits " cafés, cinés, restos ? Comment survivre aux bagarres féroces qui secouent notre époque : pour ou contre les " du coup " , les " en vrai " , les " on ne peut plus rien dire " ? En un mot : pourquoi et comment la langue évolue-t-elle au rythme de nos vies et de nos milieux communs ? Dans cet essai drôle et savant, ponctué de dessins malicieux de Jul, la linguiste Julie Neveux nous offre de petites mythologies. Des tabous ordinaires au coaching de rugby, des proverbes du passé à "quoicoubeh", rien n'échappe à son analyse enjouée de nos moeurs et impensés linguistiques. Une dose de science, un peu de pop culture, de l'humour et de l'esprit : un livre indispensable pour qui veut apprendre en riant. A mettre entre toutes les mains pour réconcilier anciens et modernes, et ramener la paix dans nos diners de famille !

Par Julie Neveux
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Julie Neveux

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Linguistique

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Avec la langue

Julie Neveux

Paru le 01/04/2026

236 pages

Grasset & Fasquelle

20,00 €

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Scannez le code barre 9782246846024
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