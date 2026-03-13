Crime a ronce-les-bains - la fille de la pointe (coll. geste noir)

Ronce-les-Bains, les années 1990. Xavier a tout pour être heureux : il exerce avec passion son métier d'avocat et àépousé Flavie, son amour de jeunesse. Mais l'adultère de celle-ci va le conduire à commettre un crime. Un des rêves de jeunesse de Xavier Latour, propriétaires d'une petite villa à Ronce-les-Bains, était d'entrer dans la bourgeoisie poitevine et d'épouser celle qu'il avait surnommée la Fille de la Pointe, une superbe fille qu'il avait vu un soir de l'été 1974. Devenu avocat à Poitiers, il a réalisé son rêve. Il a épousé Flavie Lassalle, la fille de la Pointe. Mais voilà qu'il découvre, après quelques années de mariage, en cet été 1990, qu'elle a été la maîtresse de Cécile Kaiser, une de ses amies de jeunesse. Perdant pied tout en se persuadant qu'il maîtrise la situation, il décide d'éliminer Cécile.