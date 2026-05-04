Les jumeaux du silence - Un infirmier pour fiancé - Huit semaines pour t'aimer Prix choc Blanche - 30 % Les jumeaux du silence, Shelley Rivers Il a suffi d'une nuit de passion pour que Thurza se retrouve enceinte... de jumeaux ! Longtemps, elle a espéré que le Dr Logan Fox assume ses responsabilités vis-à-vis de leurs garçons. Hélas, le beau médecin s'est évaporé aussi vite que l'attirance qui les a unis. Aujourd'hui pourtant, Thurza est résolue à rompre le silence entre eux, pour le bien de sa famille... Un infirmier pour fiancé, Ann McIntosh Jamais Geneviève n'aurait dû s'inventer une vie de couple épanouie pour rassurer sa mère. Parce que cette dernière lui rend visite aux Caraïbes, la voilà contrainte de se trouver un faux fiancé - et vite ! Par chance, Zach Lewin, le sublime infirmier qui l'assiste en salle d'opération, accepte de jouer le jeu. Mais la comédie prend un tour dangereux quand la passion s'en mêle... Huit semaines pour t'aimer, Annie Claydon Cori est ravie : elle est autorisée à mettre en oeuvre son projet d'art thérapeutique au sein du service pédiatrique. Elle a huit semaines devant elle pour mettre de la couleur dans la vie des petits patients... et cela, aux côtés du beau Dr Tom Riley. Seule ombre au tableau : si Tom se montre parfois tendre envers elle, il ne cesse en même temps de la tenir à distance... Romans réédités