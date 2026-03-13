Noye du bassin (coll. geste noir)

Quand Régis Renaud Buffière, jeune banquier originaire d'Arcachon, est retrouvé noyé devant le port de Meyran, personne ne croit à un accident, sauf la police et la justice qui décident de classer l'affaire. Son adjoint à la banque et ami d'enfance, Julien Cazalès décide de reprendre l'enquête. Il est lui aussi originaire du Bassin d'Arcachon et a de bonnes raisons de ne pas croire à la thèse de l'accident. D'Arcachon à Paris l'enquête de Julien nous révèlera peu à peu la vérité, sur la mort de Régis et sur la personnalité de la victime et de son entourage.