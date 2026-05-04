Nuits volées avec un médecin ; Ce bonheur en plus

Nuits volées avec un médecin, Alison Roberts Le Dr Andrew Mitchell connaît ses priorités. Seul compte le bonheur de son petit garçon, pour lequel il est de retour dans le village paisible de son enfance. Mais, alors qu'il se rend en ville pour une formation aux gestes d'urgence, il fait une rencontre bouleversante - celle de Jenna Armstrong. Un regard, une étreinte, et voilà que la belle occupe toutes ses pensées... Au point d'envisager de renouer avec l'amour ? Ce bonheur en plus, Jennifer Taylor Depuis qu'il a perdu son épouse, Daniel Saunders n'a que deux préoccupations dans la vie : son travail de médecin et le bien-être de Nathan, son fils. Dans ces conditions, hors de question de retomber amoureux... Pourtant, lorsqu'il croise le regard envoûtant d'Eleanor, sa nouvelle collègue, il ne peut s'empêcher de ressentir des émotions qu'il pensait évanouies à jamais... Romans réédités