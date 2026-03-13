Meurtre a rochefort (coll. geste noir)

Méfiez-vous d'Orloff ! Ce jeune homme au prénom étrange est un gentil garçon un fils aimant, sans problèmes... et pourtant il va commettre l'irréparable pour un simple mot Miné par l'obsédante ambition d'écrire un chef d'oeuvre il lui faudra tout de même se confronter à la réalité de la vie. Déboires et déceptions feront de lui un homme frustré dont la rancoeur et la rage accumulées se déchaîneront dans une violence tout à fait gratuite. Il aura suffi d'une étincelle pour embraser le tout : un mot, un simple mot ! La violence évoquée pourrait annoncer un sombre récit dramatique. Il n'en est rien. La nature fantasque du héros donne à l'histoire un ton léger où la fantaisie, la dérision et l'ironie colorent chaque page. Finalement, seul, dans ce récit, l'humour est noir.