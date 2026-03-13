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#Roman francophone

Meurtre a rochefort (coll. geste noir)

Agnès Prévost

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Méfiez-vous d'Orloff ! Ce jeune homme au prénom étrange est un gentil garçon un fils aimant, sans problèmes... et pourtant il va commettre l'irréparable pour un simple mot Miné par l'obsédante ambition d'écrire un chef d'oeuvre il lui faudra tout de même se confronter à la réalité de la vie. Déboires et déceptions feront de lui un homme frustré dont la rancoeur et la rage accumulées se déchaîneront dans une violence tout à fait gratuite. Il aura suffi d'une étincelle pour embraser le tout : un mot, un simple mot ! La violence évoquée pourrait annoncer un sombre récit dramatique. Il n'en est rien. La nature fantasque du héros donne à l'histoire un ton léger où la fantaisie, la dérision et l'ironie colorent chaque page. Finalement, seul, dans ce récit, l'humour est noir.

Par Agnès Prévost
Chez La Geste

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Auteur

Agnès Prévost

Editeur

La Geste

Genre

Poitou-Charentes

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Meurtre a rochefort (coll. geste noir)

Agnès Prévost

Paru le 13/03/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330453
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