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La famille dont il rêvait ; Séduction en Islande

Fiona McArthur, Susan Carlisle

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La famille dont il rêvait, Fiona McArthur De retour à Rainbow Bay, le Dr Henry Oliver apprend que sa nouvelle voisine n'est autre que Nadia, la douce jeune femme dont il est tombé amoureux il y a cinq ans, alors qu'il soignait son bébé prématuré. A son grand soulagement, l'enfant est aujourd'hui une petite fille en pleine forme. Quant à Nadia, elle est plus ravissante que jamais et l'idée même de la côtoyer chaque jour fait battre le coeur de Henry... Séduction en Islande, Susan Carlisle Lorsque Beatrice accepte un poste de médecin dans le Grand Nord islandais, c'est pour prendre un nouveau départ. Par chance, elle est très bien accueillie et peut compter sur l'aide de son nouveau confrère, le Dr Drake Stevansson. Avec son allure de Viking, Drake a le don de la rassurer comme aucun autre homme avant lui. Si leur attirance est indéniable, Beatrice sait pourtant qu'elle n'a aucun avenir avec Drake. Car hélas, il devra bientôt partir - loin d'elle...

Par Fiona McArthur, Susan Carlisle
Chez Harlequin

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Auteur

Fiona McArthur, Susan Carlisle

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La famille dont il rêvait ; Séduction en Islande

Fiona McArthur, Susan Carlisle

Paru le 04/05/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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