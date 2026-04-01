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Cheminer vers l'essentiel

Edgar Morin, Marc de Smedt

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Le parcours d'Edgar Morin est, à lui seul, une leçon de vie. Ce livre retrace plus d'un demi-siècle de réflexions et de combats intellectuels, et éclaire, sous des angles souvent méconnus, l'itinéraire d'une pensée en mouvement, toujours attentive aux nouveaux paradigmes à inventer pour faire face à la crise multiforme de notre temps. Au fil de ces rencontres avec Marc de Smedt, Edgar Morin se dévoile avec une liberté rare. Il évoque son rapport à la spiritualité et à l'ésotérisme, à la psychogénéalogie, aux relations entre les femmes et les hommes, aux pouvoirs du corps et aux phénomènes paranormaux. Il interroge l'éducation, la sagesse, la métamorphose de l'humanité, les espoirs encore possibles, la place de la mort au coeur de la vie, la fête, la joie et la créativité. Assumer l'aventure de la vie tout en affrontant le chaos : telle pourrait être la leçon de cet "opti-pessimiste" plus que centenaire. Edgar Morin est considéré comme l un des plus grands intellectuels français. Sociologue et anthropologue, il est le philosophe de la complexité et le chantre d une pensée qui relie. Son oeuvre, une quarantaine d ouvrages dont son opus majeur, La Méthode (Le Seuil, 2008), est traduite dans le monde entier. Marc de Smedt, écrivain et éditeur, est l auteur d un classique, Eloge du Silence (Albin Michel).

Par Edgar Morin, Marc de Smedt
Chez Albin Michel

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Auteur

Edgar Morin, Marc de Smedt

Editeur

Albin Michel

Genre

Sociologie

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Cheminer vers l'essentiel

Edgar Morin, Marc de Smedt

Paru le 01/04/2026

256 pages

Albin Michel

8,90 €

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Scannez le code barre 9782226511010
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