Un pacte éphémère ?

Pour rassurer sa mère, inquiète de le voir rester célibataire, Will s'invente une petite amie. Et bientôt, le voilà contraint de demander à la belle Summer Bright de jouer ce rôle à l'occasion d'une fête de famille à Bali. Si tous les deux ont à coeur de rendre leur comédie crédible, Will et Summer se rendent vite compte que la réalité pourrait bien dépasser la fiction. Entre eux, la complicité est évidente. Quant à la passion, elle se manifeste à la faveur d'une simple caresse, annonciatrice de baisers torrides...