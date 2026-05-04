Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Un pacte éphémère ?

Justine Lewis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour rassurer sa mère, inquiète de le voir rester célibataire, Will s'invente une petite amie. Et bientôt, le voilà contraint de demander à la belle Summer Bright de jouer ce rôle à l'occasion d'une fête de famille à Bali. Si tous les deux ont à coeur de rendre leur comédie crédible, Will et Summer se rendent vite compte que la réalité pourrait bien dépasser la fiction. Entre eux, la complicité est évidente. Quant à la passion, elle se manifeste à la faveur d'une simple caresse, annonciatrice de baisers torrides...

Par Justine Lewis
Chez Harlequin

|

Auteur

Justine Lewis

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un pacte éphémère ? par Justine Lewis

Commenter ce livre

 

Un pacte éphémère ?

Justine Lewis

Paru le 04/05/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280526838
9782280526838
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.