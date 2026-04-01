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Les jardins du temps

Emilie Querbalec

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Si le temps est brisé, qui sera en mesure de le réparer ? Née au Japon, Emilie Querbalec s'est imposée en l'espace de quatre romans, comme une des voix les plus puissantes de la science-fiction française contemporaine. Son roman Quitter les monts d'Automne a reçu le prix Rosny Aîné et le prix poche de l'Ouest Hurlant. Son troisième roman Les Chants de Nüying a été récompensé par le prix Méditerranée de l'Imaginaire 2023. Les Sentiers de Recouvrance a reçu le prix Julia Verlanger.

Par Emilie Querbalec
Chez Albin Michel

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Auteur

Emilie Querbalec

Editeur

Albin Michel

Genre

Science-fiction

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Les jardins du temps

Emilie Querbalec

Paru le 01/04/2026

337 pages

Albin Michel

21,90 €

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Scannez le code barre 9782226507563
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