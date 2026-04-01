Les jardins du temps

Si le temps est brisé, qui sera en mesure de le réparer ? Née au Japon, Emilie Querbalec s'est imposée en l'espace de quatre romans, comme une des voix les plus puissantes de la science-fiction française contemporaine. Son roman Quitter les monts d'Automne a reçu le prix Rosny Aîné et le prix poche de l'Ouest Hurlant. Son troisième roman Les Chants de Nüying a été récompensé par le prix Méditerranée de l'Imaginaire 2023. Les Sentiers de Recouvrance a reçu le prix Julia Verlanger.