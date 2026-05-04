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L'orgueil d'un Viking ; Rebelle et amoureuse

Marguerite Kaye, Michelle Willingham

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L'orgueil d'un Viking, Michelle Willingham Irlande, 875 Depuis que son drakkar a été attaqué par des Irlandais, Styr se réveille chaque matin les poings liés, la rage au ventre. Il est retenu prisonnier dans leur village... séparé de son équipage. Si seulement il tenait l'homme qui les a jetés dans cette humiliante situation ! Mais la seule personne qui l'approche est sa geôlière, la propre soeur de son ennemi. Il devrait maudire cette fille... Pourtant, Styr se débat avec des sentiments contradictoires : elle est aussi celle qui adoucit sa captivité. Et elle éveille en lui une passion contre laquelle il ne sait comment lutter... Rebelle et amoureuse, Marguerite Kaye Angleterre, 1837 Lady Cordelia est une femme libre et indépendante... Une liberté qu'elle a payée au prix fort : depuis qu'elle a fui la demeure familiale, neuf ans plus tôt, elle n'a pas revu les siens. Aujourd'hui, elle veut croire qu'il lui sera possible de renouer avec eux. Hélas, son père exige qu'elle se marie au plus vite, pour effacer le scandale causé par son départ. Cordelia est révoltée, mais une émotion étrange se mêle à sa colère lorsqu'elle aperçoit le fiancé qu'on lui a choisi : une silhouette élancée, des cheveux d'un roux sombre, le regard perçant... Iain Hunter ! L'homme avec qui elle a partagé une nuit passionnée quelques mois plus tôt... Romans réédités

Par Marguerite Kaye, Michelle Willingham
Chez Harlequin

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Auteur

Marguerite Kaye, Michelle Willingham

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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L'orgueil d'un Viking ; Rebelle et amoureuse

Marguerite Kaye, Michelle Willingham trad. Louis de Pierrefeu, Emmanuelle Debon

Paru le 04/05/2026

490 pages

Harlequin

9,48 €

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