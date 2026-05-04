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#Roman francophone

Fiancée à un don Juan ; Ce ténébreux patron ; Indéniable attirance

Brenda Harlen, Shannon McKenna, Maureen Child

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Fiancée à un don Juan, Brenda Harlen Tout a commencé par un mensonge destiné à dissuader sa mère de jouer les entremetteuses... Mais un baiser brûlant échangé avec Jason Channing a rendu la comédie trop réelle, et voilà maintenant Alyssa fiancée à ce don Juan notoire ! Pire, alors qu'elle apprécie depuis toujours sa vie de célibataire, Alyssa se prend à rêver que Jason soit l'homme qu'il lui faut... Ce ténébreux patron, Shannon McKenna Embauchée chez Maddox Hill, Sophie doit se montrer discrète si elle veut prouver que le fondateur du cabinet est son père biologique... Or elle a toutes les peines du monde à garder le secret face à Vann Acosta, son patron aussi sexy que perspicace. Et lorsqu'il exige qu'elle parte en voyage d'affaires seule avec lui, Sophie redoute plus que jamais d'être découverte... Indéniable attirance, Maureen Child Quand Bennett Carey lui demande de rénover son restaurant, Hannah Yates, directrice d'une entreprise de bâtiment, n'hésite pas une seconde. Elle fera tout pour satisfaire ce client exigeant et respecter ses délais impossibles. Mais pour y parvenir, Hannah devra se montrer professionnelle, et ignorer l'attirance indéniable qu'elle ressent pour Bennett... Romans réédités

Par Brenda Harlen, Shannon McKenna, Maureen Child
Chez Harlequin

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Auteur

Brenda Harlen, Shannon McKenna, Maureen Child

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Fiancée à un don Juan ; Ce ténébreux patron ; Indéniable attirance

Brenda Harlen, Shannon McKenna, Maureen Child

Paru le 04/05/2026

480 pages

Harlequin

8,93 €

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