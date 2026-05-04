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#Roman francophone

Un espoir de bonheur ; Amoureuse d'un rancher

Jules Bennett, Joanna Sims

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Un espoir de bonheur, Jules Bennett Lucy a perdu son mari deux ans plus tôt, et la perspective de fonder une famille est partie avec lui. Mais quand arrive à Stonerock le séduisant Noah Spencer, veuf lui aussi et père d'une petite fille de quatre ans, la vie bien réglée de Lucy bascule. Elle ne peut nier les sentiments et l'espoir que cet homme éveille en elle, mais ont-ils un avenir ensemble, après les épreuves qu'ils ont traversées ? Amoureuse d'un rancher, Joanna Sims Depuis que Bonita a engagé Gabe pour qu'il transporte son cheval dans le Montana, le beau dresseur ne quitte plus ses pensées... Tous deux n'ont pourtant rien en commun, et elle ferait bien de ne pas s'attacher à lui. Car jamais cet homme amoureux de la nature ne s'intéressera à une citadine comme elle... Romans réédités

Par Jules Bennett, Joanna Sims
Chez Harlequin

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Auteur

Jules Bennett, Joanna Sims

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un espoir de bonheur ; Amoureuse d'un rancher

Jules Bennett, Joanna Sims

Paru le 04/05/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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