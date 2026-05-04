Le secret de Break Island ; Le mystère du lagon

Le secret de Break Island, Carol Ericson Pourquoi Nina Moore, une jeune veuve, enceinte de surcroît, a décidé d'ouvrir un Bed & Breakfast sur une île perdue ? C'est la question que se pose l'agent Jase Bennett en arrivant à Break Island, où l'a mené sa nouvelle mission. Sous une fausse identité, Jase tente de percer à jour les secrets que l'ex-fiancé de Nina lui a confiés avant sa mort. Des secrets qui les mettent en grand danger, elle et son bébé à venir... Le mystère du lagon, Carla Cassidy Deux ans plus tôt, Shelly, la soeur aînée de Savannah, a été retrouvée noyée dans un lagon, victime d'un meurtrier qui n'a jamais été arrêté. Depuis, Savannah se terre chez elle, se condamnant à une solitude proche de la folie... Refusant de voir sombrer celle qui autrefois flirtait joyeusement avec lui, Josh Griffin, shérif adjoint de Lost Lagoon, décide de reprendre l'enquête que ses supérieurs ont hâtivement classée... Romans réédités