Le poids de la rumeur ; Au-delà du soupçon

Le poids de la rumeur, Maggie Wells Série "Les enquêteurs du web" - Tome 2/2 Ils traquent le crime derrière leur écran Quand l'agent Emma Parker se voit confier une enquête sur Kayleigh, une adolescente accusée d'avoir harcelé des camarades, son propre passé revient la percuter. Emma, qui fut une élève surdouée et timide, a été victime de harcèlement numérique. Mais cette ancienne hackeuse, désormais au service de la loi, oeuvre pour la vérité avant tout. Qu'elle soit ou non agréable au père de Kayleigh, le très séduisant Max Hugues... Au-delà du soupçon, K. D. Richards Maggie Scott. Kevin Lombard n'aurait jamais pensé la revoir un jour, et surtout pas dans ces circonstances ! Désormais détective au sein d'une agence privée, il enquête sur le vol d'un célèbre rubis exposé par le musée où Maggie travaille. Alors que tous les indices semblent accuser celle qu'il aime toujours, Kevin comprend qu'avant de l'innocenter il devra surtout la protéger d'un criminel déterminé à la tuer...