Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Maths super simples CM1

Josiane Hélayel, José Casasnovas, Josiane Hélayel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les points forts du fichier Un fichier de CM1 conforme aux programmes 2025. Des exercices ciblés à la portée de chaque élève. Une quantité d'exercices réalisable en une séance. Des pages entièrement dédiées à l'élève, sans perturbateurs, pour faciliter la concentration. Des planches de matériel de manipulation prédécoupé en fin de fichier. Une progression qui fait le choix de l'essentiel Des séances de Numération très nombreuses et construites par paliers très progressifs. Des séances spécifiques et fréquentes de Résolution de problèmes, conçues par typologies de problèmes, prenant appui sur le schéma en barres pour construire une première mémoire des problèmes et développer l'aptitude des élèves à les résoudre de manière autonome. Des séances dédiées à des Procédures de calcul mental essentielles pour acquérir efficacité et autonomie. La formalisation des premiers concepts et propriétés géométriques. Un entrainement au recueil de données, à la construction et à la lecture de tableaux et de diagrammes. En Grandeurs et Mesures, priorité donnée aux longueurs et à la monnaie. Des révisions et des évaluations régulières. Une collection simple à mettre en oeuvre Pour l'enseignant, un guide pas à pas qui facilite : - la compréhension des concepts en amont. - la préparation et l'organisation des séquences. - la compréhension des difficultés des élèves. Pour l'élève : - des activités de découverte et de manipulation ludiques, fondées sur le partage. - des exercices individuels ciblés et volontairement accessibles pour qu'il puisse constater ses réussites et mesurer ses progrès.

Par Josiane Hélayel, José Casasnovas, Josiane Hélayel
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Josiane Hélayel, José Casasnovas, Josiane Hélayel

Editeur

Bordas Editions

Genre

Mathématiques CM1

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maths super simples CM1 par Josiane Hélayel, José Casasnovas, Josiane Hélayel

Commenter ce livre

 

Maths super simples CM1

Josiane Hélayel, José Casasnovas, Josiane Hélayel

Paru le 04/05/2026

160 pages

Bordas Editions

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782047409350
9782047409350
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Denis Olivennes furieux : le JDD accusé de relents antisémites
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.