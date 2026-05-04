Maths super simples CM1

Les points forts du fichier Un fichier de CM1 conforme aux programmes 2025. Des exercices ciblés à la portée de chaque élève. Une quantité d'exercices réalisable en une séance. Des pages entièrement dédiées à l'élève, sans perturbateurs, pour faciliter la concentration. Des planches de matériel de manipulation prédécoupé en fin de fichier. Une progression qui fait le choix de l'essentiel Des séances de Numération très nombreuses et construites par paliers très progressifs. Des séances spécifiques et fréquentes de Résolution de problèmes, conçues par typologies de problèmes, prenant appui sur le schéma en barres pour construire une première mémoire des problèmes et développer l'aptitude des élèves à les résoudre de manière autonome. Des séances dédiées à des Procédures de calcul mental essentielles pour acquérir efficacité et autonomie. La formalisation des premiers concepts et propriétés géométriques. Un entrainement au recueil de données, à la construction et à la lecture de tableaux et de diagrammes. En Grandeurs et Mesures, priorité donnée aux longueurs et à la monnaie. Des révisions et des évaluations régulières. Une collection simple à mettre en oeuvre Pour l'enseignant, un guide pas à pas qui facilite : - la compréhension des concepts en amont. - la préparation et l'organisation des séquences. - la compréhension des difficultés des élèves. Pour l'élève : - des activités de découverte et de manipulation ludiques, fondées sur le partage. - des exercices individuels ciblés et volontairement accessibles pour qu'il puisse constater ses réussites et mesurer ses progrès.