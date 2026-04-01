Midi entre quatre planches

Quentin accompagne Sophie à Bruxelles, où elle doit donner une conférence sur les surréalistes. Et c'est effectivement dans une ville irréelle qu'ils vont débarquer ! Paralysée par les travaux et noyée dans un brouillard qui ne se lève pas, Bruxelles se pare d'un air de Far West, où collectionneurs de BD aigris et gangs en tout genre s'affrontent dans de véritables réglement de comptes ! Une destination a priori moins exotique que d'habitude pour notre couple d'aventuriers, mais qui se révèle tout aussi dépaysante que des destinations lointaines...