Leur inoubliable baiser ; Le protégé du Dr Marcus

Leur inoubliable baiser, Tina Beckett Quinze ans. Voilà quinze ans que le Dr Mysti North n'avait pas remis les pieds à Forgotten Point, le village de son enfance. Quinze ans qu'elle n'avait pas revu Jesse Grove, son amour secret. Le retrouver est un choc pour elle. S'il est devenu papa d'une petite fille, il n'a guère changé, et les sentiments qu'elle éprouve pour lui sont toujours aussi forts que ce soir d'orage où ils ont échangé un inoubliable baiser... Le protégé du Dr Marcus, Lynne Marshall Tyrannique et arrogant : le Dr Sam Marcus incarne à la perfection le type d'hommes qu'Andrea déteste. Aussi, quand il vient la trouver dans le service de chirurgie qu'elle dirige, est-elle bien décidée à lui faire savoir ce qu'elle pense de lui. Pourtant, face à sa requête - il voudrait qu'elle opère elle-même Dani, le petit garçon qu'il a adopté quelques mois plus tôt -, Andrea se sent terriblement émue... et se surprend à accepter. Romans réédités