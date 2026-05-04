Le secret de Provence ; Eprise d'un aristocrate

Intégrale de la série "Passion au château" Une destination de rêve, un amour si réel... Le secret de Provence, Rebecca Winters Avant de pouvoir adopter son neveu, Nathalie entreprend de retrouver le père du bébé. Et c'est en Provence que sa quête la mène bientôt. Ravie d'avoir déniché un travail saisonnier sur le vignoble de Fontesquieu, elle profite de ce joyau de la Côte d'Azur. Dans ce cadre enchanteur, elle succombe bientôt au charme de Dominique, le maître des lieux. Une attirance à laquelle elle tente pourtant de résister, car Dominique pourrait bien être l'homme qu'elle recherche... Eprise d'un aristocrate, Rebecca Winters Embauchée pour rénover une fabuleuse demeure de Provence, Camille tombe immédiatement sous le charme de Raoul Fontesquieu, le maître des lieux. L'homme est toutefois hors de sa portée. Non seulement il vient de se découvrir un fils auquel il souhaite se consacrer pleinement mais, surtout, il est issu de l'aristocratie. Si deux mondes les opposent, Camille et Raoul se rapprochent pourtant, corps et âme, jusqu'à douter de pouvoir vivre l'un sans l'autre... Romans réédités