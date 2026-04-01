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La boîte à outils de la comptabilité

Bruno Bachy

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Bilan, compte de résultat, trésorerie et fiabilité des comptes, la comptabilité demeure le socle incontournable de toute gestion d'entreprise. Au-delà des chiffres, elle constitue aussi un véritable outil stratégique de pilotage et de communication financière. Découvrez 48 outils indispensables à la compréhension et à l'exploitation de l'information comptable. Chaque outil est représenté par un schéma et décrit de façon synthétique et pratique sur 2 ou 4 pages : l'essentiel, les objectifs, le contexte d'utilisation, les étapes de mise en oeuvre, les méthodologies, les avantages et les précautions à prendre. Certains outils sont complétés d'un approfondissement et d'un cas. Cette 4e édition entièrement actualisée, est mise à jour selon les dernières évolutions réglementaires qui sont pour les plus significatives : requalification du résultat exceptionnel ; méthodes de référence du PCG ; nouveau plan de comptes 2025 ; réorganisation du schéma de calcul des soldes intermédiaires de gestion ; introduction de la facturation électronique à compter de 2026 ; introduction d'un nouveau format de compte de résultat IFRS en 2027.

Par Bruno Bachy
Chez Dunod

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Auteur

Bruno Bachy

Editeur

Dunod

Genre

Comptabilité générale

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La boîte à outils de la comptabilité

Bruno Bachy

Paru le 01/04/2026

192 pages

Dunod

26,90 €

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Scannez le code barre 9782100890811
9782100890811
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